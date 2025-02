Um acidente envolvendo dois motociclistas foi registrado pelas câmeras de monitoramento da Secretaria Municipal de Ordem Pública (SEMOP) de Volta Redonda. O incidente ocorreu por volta das 13h20 da quarta-feira (dia 5), na Rodovia dos Metalúrgicos, e demonstrou o perigo da imprudência no trânsito.

As imagens mostram um motociclista descendo da Colina e tentando realizar uma conversão proibida para acessar a pista no sentido Monte Castelo. Durante a manobra, ele colide com outra moto que trafegava no sentido Aterrado. Com o impacto, ambos os motociclistas caem ao solo.

Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde dos envolvidos, nem se sofreram ferimentos.

O acidente é mais um alerta sobre a importância da segurança no trânsito e da conscientização dos motoristas, especialmente em trechos com manobras proibidas.

Foto: Reprodução