O Grupo Trigo – principal grupo de franquias de comida de verdade do Brasil, um dos maiores operadores de comida asiática e dono das marcas China In Box, Spoleto, Koni, Gendai, Pizzaria Spoleto, ASA Açaí, 2V Deli & Conveniência e Gurumê – está com oportunidades de emprego para os interessados em fazer parte do seu quadro de colaboradores. São 22 vagas em Volta Redonda, no Sul Fluminense, que inclui cargos de Jovens Aprendiz, Auxiliar de Serviços Gerais e Operador de Produção.

As vagas para as áreas operacionais possuem salário compatível com o mercado, além de benefícios, como plano de saúde Amil, plano odontológico Amil, vale transporte ou vale combustível (desconto de 1 real), Omni – auxílio farmácia -, vale alimentação de R$ 20,18 por dia útil, alimentação no local, techno fitness, wellhub – convênio academia -, psicologia viva, auxílio creche, seguro de vida e iniciativas que promovem bem-estar (massagem, nutricionista e fisioterapeuta).

“No Grupo Trigo, acreditamos no potencial de cada pessoa e na capacidade de desenvolvimento ao longo da carreira. Valorizamos a dedicação e a vontade de crescer de cada funcionário”, comenta Mariana Castello, Gerente de Gente e Cultura do Grupo Trigo.

Vale lembrar que o Grupo Trigo vem reforçar o compromisso com a diversidade e equidade em suas oportunidades. Sendo assim, todas as vagas são inclusivas, além de algumas serem exclusivas para pessoas com deficiência (PCD). As ações voltadas para a inclusão, integração e desenvolvimento fazem parte de um objetivo maior, que é incluir um número — acima da cota instituída pelo governo — de pessoas com deficiência em todo o Grupo.

Para mais informações, acesse os links: https://grupotrigo.gupy.io/ (Grupo Trigo – fábrica e banco de talentos).

Abaixo, as oportunidades de emprego:

Fábrica – Volta Redonda (RJ)

14 Operadores de produção

Requisito: É necessário saber ler e escrever e ter no mínimo o ensino fundamental completo.

2 Auxiliares de serviços gerais

Requisito: É necessário saber ler e escrever e ter no mínimo o ensino fundamental completo.

Requisito: É necessário saber ler e escrever e ter no mínimo o ensino fundamental completo.

6 Jovens aprendiz (RH, Manutenção, Meio Ambiente, Produção, Qualidade)

Requisito: É necessário ter idade entre 18 e 22 anos e o ensino médio completo. É desejável curso técnico ou ensino superior.

Requisito: É necessário ter idade entre 18 e 22 anos e o ensino médio completo. É desejável curso técnico ou ensino superior.



Sobre o Grupo Trigo

O Grupo Trigo, holding 100% brasileira fundada em 1999 e dona do Spoleto, Koni, LeBonTon, Gendai, China in Box e Gurumê, além de Pizzaria Spoleto e Asa Açaí, marcas recentes – é o maior grupo de franquias que oferece comida de verdade no país e um dos maiores operadores de comida asiática do mundo, através dos seus restaurantes e delivery. Hoje, são cerca de 600 restaurantes espalhados de norte ao sul do país, além de suas marcas 100% digitais com vendas majoritariamente online para delivery. Com o objetivo de democratizar a boa culinária, as marcas Trigo oferecem uma comida saborosa, bem elaborada e com ótimos insumos por um preço justo e acessível.

