O primeiro grande show deste ano em Barra do Piraí foi anunciado: o cantor Diogo Nogueira subirá ao palco do Festival Sabores do Vale do Café. O evento acontecerá durante os dias 14, 15 e 16 de fevereiro, no distrito de Ipiabas. O músico se apresenta à partir das 21h30 na sexta-feira (dia 14).

A participação do renomado cantor foi revelada ao público nesta quarta-feira (05) em uma reunião no gabinete da prefeita Katia Miki, onde também estavam presentes o assessor especial da Secretaria de Estado de Turismo do Rio de Janeiro (Setur RJ), Wanderson Farias, o secretário municipal de Turismo e Cultura, Tadeu Oliveira, e o presidente do Sicomércio, Jorge Aiex.

Katia ressaltou a grandiosidade desse show e agradeceu as parcerias que possibilitaram a realização desse festival.

“É com muita alegria que damos início às grandes atividades turísticas e culturais neste ano em Barra do Piraí. Já começamos em grande estilo, com o ilustre cantor, Diogo Nogueira, que, certamente, fará um lindo show no nosso distrito de Ipiabas. A realização desse evento só foi possível por conta da parceria com a Setur RJ e o Sicomércio. Por isso, deixo meus mais sinceros agradecimentos ao secretário estadual de Turismo, Gustavo Tutuca, que continua mostrando ser um grande parceiro do município, além dele estendo minha gratidão ao Wanderson, ao Jorge e ao Tadeu”, apontou a prefeita.

Várias outras atrações já foram confirmadas para o Sabores do Vale do Café. O ponto de partida do evento será às 17 horas da sexta-feira (14), com uma apresentação do grupo Tambores de Aço da Fundação CSN, além dela já foram confirmados o Bloco da Carmem, a Banda Caaipura e o Encontro de Troller.

Durante os três dias de festa, o distrito ainda terá ênfase na gastronomia, principalmente se referindo a venda e degustação de produtos do Arranjo Produtivo Local (APL), em especial o café, a cachaça e o queijo artesanal.

“Será uma festividade imperdível! Estamos esperando os barrenses e turistas de toda a região. Esse evento, sem sombra de dúvidas, vai fomentar a economia do nosso município”, finaliza a chefe do Executivo.

Foto: Divulgação