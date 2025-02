Uma ação conjunta entre agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), da Polícia Civil e do programa Segurança Presente de Barra do Piraí resultou na prisão de uma quadrilha especializada em furtos que atuava na região Sul Fluminense. O caso aconteceu nesta terça-feira (dia 11) na Rodovia Presidente Dutra, na altura de Resende.

A operação teve início quando a equipe do Grupo de Fiscalização de Trânsito (GFT) da PRF abordou um Chevrolet Cobalt branco, após informações repassadas pela equipe do Segurança Presente. A polícia foi alertada sobre um furto ocorrido em Barra do Piraí, já que a vítima estava sendo conduzida até a a 88ª DP para registrar a ocorrência.

O veículo abordado em Resende era conduzido por um homem de 31 anos, natural do Rio de Janeiro, e tinha como passageiras quatro mulheres, de idades variando entre 25 e 55 anos, todas também naturais da capital. Durante a abordagem, foi constatado que o carro pertencia ao marido de uma das ocupantes e havia sido emprestado para a prática criminosa.

Em uma verificação dos antecedentes das passageiras, a polícia descobriu que as quatro mulheres já possuíam passagens criminais, com registros por crimes como furto e estelionato. Durante a busca no interior do veículo, os policiais encontraram diversos objetos suspeitos, possivelmente relacionados ao furto, incluindo uma carteira de couro marrom com cartão de crédito em nome de outra pessoa; uma bolsa cáqui contendo R$ 700 em dinheiro; uma bolsa preta com um celular, um relógio dourado e R$ 29; 10 perucas de cores variadas; 3 cordões dourados, 2 aneis prateados e 2 pares de brincos dourados, todos guardados em um saco plástico de uma joalheria; 6 bolsas femininas contendo diversos itens; uma mochila azul com R$ 2.300 em notas de 100 reais e várias peças de roupa feminina; 5 celulares; além de roupas usadas durante o ato do furto, incluindo uma camisa rosa, uma bandana branca com desenhos infantis, uma camisa azul florida e uma camisa preta.

Os cinco ocupantes do veículo foram encaminhados à 88ª DP (Barra do Piraí), onde, após reconhecimento da vítima e avaliação pela autoridade policial, foram autuados em flagrante pelos crimes de Associação Criminosa e Furto Qualificado pelo Concurso de Agentes, conforme o Código Penal Brasileiro. O veículo foi apreendido.

A ação conjunta das forças de segurança demonstrou um esforço eficaz na desarticulação de quadrilhas que atuam na região e garante a continuidade das investigações para desmantelar outros possíveis crimes relacionados. A integridade física dos abordados foi preservada durante toda a operação.

