Cacá Diegues, um dos maiores cineastas do Brasil e pioneiro do Cinema Novo, morreu nesta sexta-feira (dia 14), aos 84 anos, no Rio de Janeiro, após complicações em uma cirurgia. Nascido em Maceió em 1940, Cacá foi fundamental na revolução do cinema nacional, trabalhando ao lado de Glauber Rocha e outros ícones do movimento.

Ao longo de sua carreira, dirigiu mais de 20 filmes, incluindo clássicos como Xica da Silva (1976), Bye Bye Brasil (1980) e Tieta do Agreste (1995). Recebeu diversos prêmios, incluindo uma homenagem no Grande Prêmio de Cinema Brasileiro de 2012 e no Carnaval de 2016, quando foi enredo da escola de samba Inocentes de Belford Roxo.

Em 2018, foi eleito para a Academia Brasileira de Letras. Cacá Diegues deixa um vasto legado cultural e é lembrado por seu impacto duradouro no cinema e na sociedade brasileira. Ele deixa quatro filhos e três netos.

Foto: Reprodução