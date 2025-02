Na madrugada desta sexta-feira (dia 14), moradores do Sul Fluminense, incluindo cidades como Volta Redonda e Barra Mansa, receberam um alerta de terremoto por meio do sistema de notificações de emergência do Android. O aviso, que foi enviado por volta das 2h da manhã, indicava a possibilidade de um tremor de terra de magnitude de até 5,5, com epicentro no litoral de São Paulo, mais precisamente a 55 km de Ubatuba.

Embora o alerta tenha sido disseminado para diversas áreas do estado do Rio de Janeiro, incluindo a capital, a Defesa Civil do Rio ainda não se manifestou oficialmente sobre a ocorrência, e a Defesa Civil de São Paulo afirmou que não houve qualquer registro de abalos sísmicos em seus monitoramentos. O Centro de Sismologia da USP também não detectou nenhum tremor significativo em São Paulo ou no Rio.

Junto ao alerta, o Google forneceu instruções de segurança, recomendando aos moradores que verifiquem as saídas de gás, usem calçados adequados e evitem permanecer próximos a construções danificadas.

A situação gerou grande repercussão nas redes sociais, com o alerta se tornando um dos assuntos mais comentados. Contudo, até o momento, não houve confirmação de tremores reais nas regiões afetadas.