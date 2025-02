Agentes da Polícia Rodoviária Federal apreenderam, na noite da quinta-feira (dia 13), uma moto “clone”na Rodovia Presidente Dutra, em Resende. A ação ocorreu durante Policiamento Ostensivo Dinâmico. O veículo – uma motocicleta Honda/CG Titan KS com placa de Angra dos Reis – foi abordado na altura do km 311. Os policiais notaram que a moto estava sem espelhos retrovisores e trafegando em zigue-zague pela via.

Durante a fiscalização foi verificado que o condutor, de 23 anos, não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Questionado, ele alegou que trabalhava como motoboy, que havia adquirido a motocicleta há menos de um mês através de um anúncio no WhatsApp, tendo dado em troca um cavalo no valor de R$ 3.500.

No entanto, segundo a PRF, ao ser realizada inspeção veicular minuciosa na motocicleta foi observado que os itens de identificação estavam adulterados, constatando tratar-se de um “clone”. Não foi possível se chegar à motocicleta original.

Diante dos fatos, o indivíduo foi detido com base no artigo 311 do Código Penal – Adulteração de Sinal Identificador de Veículo – e a ocorrência apresentada na 89ª DP (Resende), onde a motocicleta ficou apreendida.

Foto: Divulgação/PRF