Um caso de lesão corporal foi registrado na noite da quarta-feira (dia 26) na localidade de Fragoso, em Miguel Pereira. Um homem de 48 anos atacou quatro pessoas – de 18, 23, 52 e 56 anos – com golpes de faca e bastão. O acusado, após cometer as agressões, fugiu para uma área de mata nas proximidades, colocando em risco outros moradores da área.

A Polícia Militar foi acionada e, após intensas buscas, localizou e prendeu o agressor, utilizando algemas devido ao risco de fuga. Não foi possível localizar os objetos utilizados no ataque, pois a área em questão era de difícil acesso e estava escura.

O agressor, que também sofreu ferimentos no momento em que as vítimas tentavam se defender, foi encaminhado ao Hospital Municipal Luiz Gonzaga para atendimento médico. Os demais envolvidos, que tiveram ferimentos graves, foram atendidos no mesmo hospital.

Após os devidos cuidados médicos, o acusado foi levado à delegacia de Miguel Pereira, onde o caso foi registrado.