O Carnaval 2025 promete ser um período de grande movimentação econômica para o comércio de Volta Redonda e Barra Mansa. Considerado um dos maiores eventos culturais e econômicos do Brasil, o Carnaval é uma oportunidade única para diversos setores, como vestuário, acessórios, alimentação e turismo, que tendem a experimentar crescimento nas vendas. Hotéis, bares, restaurantes, pequenos empreendedores como costureiras, músicos e motoristas também esperam faturar durante o período festivo.

BM: Expectativa de crescimento de até 4% nas vendas

Em Barra Mansa, a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) prevê um crescimento de 2% a 4% nas vendas de itens relacionados ao Carnaval, como fantasias, roupas e acessórios.

“O Carnaval é uma das principais datas festivas do país e temos incentivado os lojistas a aproveitar esse período para alavancar as vendas. Mesmo com o cenário desafiador para o setor varejista, a confiança no mercado e a adoção de estratégias corretas devem ajudar a estabilizar as vendas”, afirmou Gleidson Gomes, presidente da CDL.

Ele também alertou os empresários para a necessidade de redobrar a atenção nas transações comerciais, especialmente pelos canais digitais, para evitar prejuízos. “Embora o Carnaval seja uma data que fomenta o comércio, é essencial garantir a segurança das transações”, completou Gleidson.

VR: Projeção de aumento de até 5%

Em Volta Redonda, as expectativas são ainda mais otimistas, com o comércio local já registrando um aumento de até 5% nas vendas em comparação com meses sem grandes datas comemorativas. O aumento da demanda se deve à animação dos blocos de Carnaval e à procura por roupas leves, adereços e acessórios.

“As compras para o Carnaval começam mais cedo, com as pessoas buscando roupas confortáveis, especialmente para o calor”, explicou Giovane Freitas Ferreira, presidente da CDL-VR.

A cidade também tem se tornado uma opção popular para quem escolhe passar o feriado em Volta Redonda. Segundo Giovane, a movimentação é mantida devido a atrativos como shoppings, praças de alimentação, cinemas e o Zoológico Municipal. A alta demanda por produtos como bebidas, sorvetes e ventiladores, devido às altas temperaturas, também contribui para o bom desempenho do comércio.

Expectativa positiva para o comércio

O Sindicato do Comércio Varejista de Bens, Serviços e Turismo de Volta Redonda (Sicomércio-VR) também destaca o bom desempenho das vendas antes do feriado. O presidente Levi Freitas aponta que a movimentação dos blocos de Carnaval tem atraído foliões de outras cidades, resultando em um crescimento esperado de até 5% nas vendas.

No entanto, ele reforçou que, no dia 4 de março (terça-feira), feriado de Carnaval, o comércio de rua estará fechado, exceto se houver Termo de Autorização para abertura, conforme estabelecido pela Portaria 3.655/2023, em vigor desde o início do ano.

Aproveite para antecipar as compras

A orientação para os consumidores é aproveitar para antecipar as compras nos dias que antecedem a festividade, especialmente no sábado, domingo e segunda-feira, já que a abertura das lojas nesses dias também fica a critério das empresas.

“O movimento nas lojas tem sido bom, principalmente por conta dos blocos de Carnaval na cidade, que ajudam a movimentar a economia, valorizam os artistas locais e atraem foliões de outras regiões. Acreditamos que a maior festa popular do Brasil contribui para um aumento significativo nas vendas, chegando a até 5% na nossa região”, afirmou Levi Freitas.

Projeção Nacional: R$ 12,03 bilhões em receita

A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) projeta que o Carnaval 2025 movimentará cerca de R$ 12,03 bilhões em receitas, o que representa um aumento real de 2,1% em relação ao ano anterior, já descontada a inflação. Este dado reflete o poder econômico do evento, que abrange uma vasta cadeia produtiva, desde a venda de produtos até os serviços relacionados ao turismo e entretenimento.