O projeto Volta Redonda Cidade da Música (VRCM) será apresentado no evento Iberorquestras Juvenis – Prática Musical Inclusiva, que acontece em Lisboa e em Arronches, no Alentejo, Portugal, no próximo mês de março. A responsável por levar informações sobre a iniciativa do município é a maestra Sarah Higino, que atua no projeto e foi convidada para representar o Brasil no programa.

Sarah Higino é regente da Orquestra de Cordas, Coro Infantojuvenil e Coro Misto do Volta Redonda Cidade da Música e também coordena o trabalho nas escolas de anos iniciais do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino. A maestra contou que, no início deste ano, foi contactada pelo violoncelista Hudson Lima, coordenador de Ópera e Música de Concerto da Funarte (Fundação Nacional de Artes), anunciando o convite da Direção-Geral das Artes da República Portuguesa (dgARTES) para representar o Brasil no Iberorquestras Juvenis.

“O evento tem como objetivo fazer um diagnóstico e mapeamento da prática musical inclusiva em Portugal, através de Estudos, Mapeamentos e Encontros Exploratórios. Um espaço para fortalecer a inclusão musical. E durante o evento, teremos a honra de apresentar em conferência o trabalho desenvolvido pelo projeto Volta Redonda Cidade da Música, que visa promover o acesso à música de qualidade. Esse projeto tem sido um marco importante na cidade e é uma verdadeira realização poder compartilhá-lo com iniciativas musicais de outros países”, afirmou Sarah Higino.

“O evento em Portugal não apenas proporcionará um aprendizado significativo, mas também reforça o papel da música como ferramenta de transformação social. A convivência com maestros e maestras de diferentes culturas, somada ao reconhecimento do trabalho realizado em Volta Redonda, será uma experiência de grande valia para nossa cidade”, reforçou a maestra.

O Iberorquestras Juvenis reunirá especialistas, músicos, educadores e gestores culturais portugueses e do espaço ibero-americano para partilhar boas práticas e debater desafios e metodologias da prática musical como ferramenta de inclusão para crianças, adolescentes e jovens.

Orquestra de cordas do VRCM foi sucesso em evento da Funarte

Sarah Higino lembrou que a Orquestra de Cordas do projeto Volta Redonda Cidade da Música teve a honra de abrir a XXV Bienal de Música Brasileira Contemporânea em 2023, na Sala Cecília Meireles, um dos espaços mais emblemáticos do cenário musical brasileiro.

“O concerto foi um sucesso absoluto, com um resultado fantástico que conquistou não apenas o público, mas também o apreço da presidente da Funarte, Maria Marighella, que esteve presente, assim como sua equipe diretiva”, ressaltou.

Projeto

O projeto Volta Redonda Cidade da Música é mantido pela prefeitura e beneficia cerca de quatro mil alunos da Rede Municipal de Ensino – Secretaria Municipal de Educação (SME) e Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda). Criado pelo maestro Nicolau Martins de Oliveira, o “Cidade da Música” inclui Orquestra de Cordas, Banda Mini, Banda de Metais, Banda de Concerto, Coro Infantojuvenil, Coro Misto, Orquestra de Violinos e Orquestra de Violoncelos.

