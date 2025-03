Um homem de 54 anos foi preso em flagrante na segunda-feira (dia 3), em Piraí, após ser flagrado dirigindo embriagado. A prisão ocorreu no bairro Rosa Machado, onde os policiais abordaram o suspeito e perceberam sinais evidentes de embriaguez, como forte odor de álcool e dificuldades para manter o equilíbrio.

Durante a revista no veículo, os agentes encontraram 214 peças de roupas e calçados falsificados, de diversas marcas populares. A mercadoria apreendida configurou uma violação de propriedade industrial, o que gerou um novo agravante para a situação do homem.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito possui uma extensa ficha criminal, com registros de ameaças, tráfico de drogas, furtos e injúria. Além disso, ele já havia sido preso no ano passado pelo mesmo crime de dirigir embriagado, tendo sua habilitação cassada. Mesmo com a medida, ele continuava a dirigir ilegalmente.

O delegado titular de Piraí, Antônio Furtado, afirmou que a decisão de não conceder fiança foi motivada pela gravidade do histórico do acusado, que representa um risco constante para a segurança no trânsito. Furtado também ressaltou que, além da prisão, o homem receberá uma multa de R$ 880 pela infração de dirigir embriagado, o que é considerado uma infração gravíssima.

O homem foi encaminhado à delegacia de Piraí, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Foto: Divulgação