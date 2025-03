Estado anuncia processo seletivo para 1.213 vagas de agentes civis da Operação Segurança Presente

O governador Cláudio Castro anunciou, em suas redes sociais, que o Governo do Estado do Rio, por meio da Secretaria de Governo, abre, nesta terça-feira (dia 11), as inscrições para seleção de jovens voluntários para atuar na Operação Segurança Presente. Serão abertas 1.213 vagas para contratação imediata e ainda será feito um banco de reserva de outros 1.000 candidatos. O salário é de R$ 3.036, mais R$ 350 de auxílio alimentação.

Um total de 20% das vagas é reservado para negros e indígenas e 10% para pessoas com renda familiar até meio salário mínimo (Lei estadual 7.747/17 que define hipossuficiência econômica).

Haverá oportunidades para agentes civis e assistentes sociais. Os selecionados vão integrar a equipe da Operação Segurança Presente na confecção de documentos, relatórios, e outros formulários; na coleta de dados; na condução de veículos, quando devidamente habilitados e na realização de serviços administrativos. Já os assistentes sociais atenderão a população em situação vulnerável, orientação a população atendida, e seus familiares quanto acesso e exercício de seus direitos e deveres legais.

– O Programa Segurança Presente tem sido muito importante para reduzir a criminalidade no Estado do Rio. Os agentes civis, bem como os assistentes sociais são fundamentais no atendimento à população nesta abordagem de proximidade. Abrir este processo seletivo demonstra o nosso compromisso com a continuidade desse programa que é amplamente apoiado e aprovado pela população – explicou o governador Cláudio Castro.

Requisitos

Para se candidatar, é preciso ter mais de 18 anos, ter boa saúde, não ter antecedentes criminais e estar em dia com as obrigações eleitorais. Os assistentes sociais devem ter formação específica de nível superior. Para os homens é preciso ser egresso das Forças Armadas, ou seja, ter servido em alguma unidade militar.

O processo seletivo será realizado pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Educacional e Capacitação (INDEC). As inscrições começam à 0h do dia 11 de março e terminam às 23h59 do dia 11 de abril. Devem ser feitas, preferencialmente, pela internet no site https://institutoindec.org.br. O Estado também está oferecendo uma sala presencial para aqueles que não possuem internet ou computador para a inscrição: Rua Erasmo Braga, n.º 118, sobreloja, sala EGEP – Centro – RJ, no horário das 9h às 17h, de segunda a sexta-feira. O valor da taxa de inscrição é de R$ 63.

A seleção será feita a partir da análise curricular de caráter classificatório e será realizada única e exclusivamente de forma online. Posteriormente, os aprovados serão convocados para a realização de Teste de Aptidão Física (TAF) de caráter eliminatório, que será executado pela Segov, em parceria com órgãos e entidades da Administração Pública Estadual. A terceira e última etapa do certame será o Curso de Treinamento.

As oportunidades estão distribuídas pelas seguintes regiões:

– 905 vagas na Metropolitana I – Belford Roxo, Duque de Caxias, Itaguaí, Japeri, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu, Queimados, Rio de Janeiro, São João de Meriti e Seropédica.

– 158 vagas na Metropolitana II e Baixada Litorânea – Magé, Itaboraí, Maricá, Niterói, São Gonçalo, Tanguá, Rio Bonito, Silva Jardim, e Araruama, Armação de Búzios, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Casimiro de Abreu, Iguaba Grande, Rio das Ostras, São Pedro da Aldeia e Saquarema.

– 62 vagas no Norte e no Noroeste Fluminense – Campos de Goytacazes, Carapebus, Cardoso Moreira, Conceição de Macabu, Macaé, Quissamã, São Fidélis, São Francisco de Itabapoana, São João da Barra, Aperibé, Bom Jesus do Itabapoana, Cambuci, Italva, Itaocara, Itaperuna, Laje de Muriaé, Miracema, Natividade, Porciúncula, Sto Antônio de Pádua, São José de Ubá e Varre e Sai.