Polícia Civil prende 23 homens em operação de combate à violência contra a mulher

A Polícia Civil, por meio do Departamento-Geral de Polícia de Atendimento à Mulher (DGPAM), realizou a “Operação Dia Internacional da Mulher”. Os trabalhos, que tiveram início no sábado, foram concluídos na segunda-feira (10/03) e 23 homens foram capturados em todo o estado. Quatro armas foram apreendidas.

O objetivo da operação era a repressão de crimes contra a mulher, em razão do gênero, em todas as suas formas: física, psicológica, moral, sexual e patrimonial. As ações contaram com equipes das 14 Delegacias de Atendimento à Mulher (Deam) do Rio de Janeiro. Além das capturas, houve reforço nas investigações em curso e iniciativas visando à conscientização e prevenção – trabalho que seguirá até o fim de março.

Essa é apenas uma parte das ações de proteção às mulheres realizadas pelas Deams. Desde janeiro, já são mais de 280 presos, quase 5 mil investigações iniciadas e cerca de 4 mil medidas protetivas de urgência solicitadas.