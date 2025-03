Bota-fora irregular é encontrado em Barra Mansa após denúncia feita ao programa Linha Verde, do Disque Denúncia 

Após uma denúncia sobre despejo de terra e entulho feita ao Linha Verde, programa do Disque Denúncia voltado para meio ambiente, a Polícia Militar esteve, na segunda-feira (dia 10), no bairro Getúlio Vargas, em Barra Mansa, e identificou um bota-fora irregular, degradando cerca de 300 metros quadrados de área.

O terreno fica localizado na Travessa Nossa Senhora da Aparecida, onde foram encontrados vários montes de terra e diversos galhos de árvores secas. Uma moradora informou que, por vários dias, pessoas despejavam restos de obras, animais mortos, móveis velhos e diversos caminhões de terra eram vistos com frequência no local. Como nenhum suspeito foi encontrado, os agentes fizeram registros fotográficos e procederam à 90ª DP, onde a ocorrência foi registrada.

Segundo dados do programa Linha Verde, nos dois primeiros meses de 2025, foram cadastradas 16 denúncias de crimes ambientais em Barra Mansa.

Para denunciar qualquer crime ambiental na região Sul Fluminense, a população pode ligar 24 horas, sete dias da semana, para o telefone (21) 2253-1177 e para o 0300 253 1177, ambos com WhatsApp anonimizado – técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa, ou então utilizar o App “Disque Denúncia RJ”. É possível denunciar ainda pelo site do Disque Denúncia (www.disquedenuncia.org.br) ou ainda pela FanPage do Linha Verde no facebook (www.facebook.com/linhaverdedd).