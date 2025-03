GM detém homem por atos libidinosos no Parque Centenário

A Guarda Municipal de Barra Mansa prendeu em flagrante de um homem que praticava atos libidinosos no Parque Centenário, conhecido como “Jardim das Preguiças”. Por volta das 7h30 da manhã de terça-feira (dia 11), o inspetor da GM, Jorge Eduardo, flagrou o indivíduo se masturbando atrás de uma árvore em uma área pública amplamente frequentada por crianças, idosos e moradores que utilizam o espaço para lazer e atividades físicas.

A prisão foi resultado de uma operação discreta após diversas reclamações de frequentadores do parque. Segundo o inspetor Jorge Eduardo, a equipe já monitorava o local há algum tempo, em resposta a denúncias recorrentes. “Muitas pessoas, inclusive uma senhora que faz caminhada aqui diariamente, já haviam reclamado desse comportamento. Hoje, fiquei de olho nele e, assim que ele chegou, foi direto para trás de uma árvore para se masturbar. Acionei o apoio dos colegas e realizamos a abordagem imediatamente”, explicou o inspetor.

O homem foi conduzido à 90ª Delegacia de Polícia (DP), onde aguarda a decisão do delegado para as medidas legais cabíveis. O comandante da Guarda Municipal, Paulo Sérgio Valente, destacou a importância da proximidade da corporação com a população e o compromisso em garantir a segurança nos espaços públicos.

– Esse indivíduo já havia sido denunciado anteriormente. Hoje, graças à dedicação do inspetor Jorge Eduardo e da equipe de apoio, conseguimos efetuar a prisão em flagrante. É mais uma demonstração do compromisso da Guarda Municipal em proteger a comunidade e preservar a tranquilidade dos nossos espaços públicos. – afirmou Valente

A Guarda Municipal reforça que está sempre à disposição da população para atender denúncias e solicitações, garantindo a ordem, a segurança e a proteção dos cidadãos em toda a cidade.

Foto: Divulgação