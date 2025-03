Condutor sem habilitação tem moto apreendida em Volta Redonda

Guardas municipais da Patrulha Escolar removeram nesta terça-feira (dia 11), para o depósito público municipal, uma motocicleta com escapamento adulterado, a popular “moto barulhenta”. O veículo era conduzido por um jovem não habilitado, flagrado durante um patrulhamento dos agentes no bairro Voldac.

Os guardas municipais notaram o escapamento irregular e ordenaram a parada do condutor, que obedeceu. Ao ser abordado e solicitados os documentos de porte obrigatório, o condutor admitiu não possuir CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e não estar com a documentação da moto. Diante das irregularidades, as autuações cabíveis foram aplicadas, e a motocicleta foi removida para o pátio da Guarda Municipal.

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, parabenizou os agentes e destacou os riscos que uma pessoa inabilitada corre ao adotar esse tipo de conduta.

“Dirigir um veículo envolve mais do que apenas colocá-lo em movimento. É preciso ter atenção, visão, estar atento às condições do veículo e conhecer as leis de trânsito — algo que um inabilitado não possui. Enquanto alguns falam em ‘indústria da multa’, nós temos atuado visando salvar vidas. Muitas pessoas que estão no trânsito não são habilitadas e não sabem, por exemplo, o que é um triângulo invertido, que significa ‘dê a preferência’. Desconhecendo essa sinalização, o condutor se coloca em grande risco, podendo até mesmo morrer. Respeitar as regras de trânsito é respeitar a vida”, afirmou o Coronel Henrique.

Fotos: Divulgação/Semop