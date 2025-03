Barra do Piraí conhece projeto de restauração dos Jardins da Catedral de Sant’Ana

Importante patrimônio histórico e cultural da região, a Catedral de Sant’Ana, em Barra do Piraí, deu mais um passo em seu processo de restauração: o projeto de reforma dos jardins. O evento de apresentação aconteceu na tarde de terça-feira (dia 11).

A apresentação do projeto foi no Bispado de São José, com a presença das arquitetas responsáveis, Vera Silvia e Carolina Stohler, além de autoridades como o Bispo Diocesano, Dom Luiz Henrique; o Padre Paulo Sérgio Almeida; o Padre José Luiz Reis; a representante do Patrimônio Histórico e Cultural da Diocese, Edna Fernanda; a prefeita de Barra do Piraí, Kátia Miki; membros do governo municipal; e o assessor especial da Secretaria de Turismo do Estado do Rio de Janeiro, Wanderson Farias.

Responsáveis pela ação, as arquitetas Vera Sílvia e Carolina Stohler destacaram os estudos para a construção do projeto, sendo os principais o levantamento histórico e a participação da comunidade. “Durante as nossas pesquisas, vimos a importância da praça da igreja para a comunidade. Era o único ponto de encontro, a única praça do bairro. Então, a nossa ideia de restauro é justamente recuperar essa memória, esse acesso que as pessoas tinham à praça, para que voltasse a ser um espaço convidativo para as crianças, para as pessoas. E que, ao mesmo tempo, resgatasse essa memória afetiva que as pessoas tinham, a ligação com a praça”, disseram as arquitetas.

A prefeita de Barra do Piraí, Kátia Miki, destacou a relevância do patrimônio para o município e a preservação da história. “Fiquei muito feliz de ter participado desse roteiro, na Catedral de Senhora Sant’Ana. Viemos com toda a nossa equipe de governo para poder entender esse projeto, para entender também como o nosso município pode participar disso, dando fomento, sendo parceiro, para que possamos resgatar a nossa história, a nossa cultura nesse patrimônio que é tão importante, uma pedra fundamental da cidade de Barra do Piraí. Agora, a intenção é partir para a segunda etapa, conforme foi apresentado”, explicou a prefeita.

O Bispo Diocesano, Dom Luiz Henrique, comentou o benefício do projeto para toda a população da cidade e da região. “Agradecemos muito a todos os colaboradores que têm se empenhado para que esse projeto se concretize. A Prefeitura Municipal de Barra do Piraí, porque a nossa intenção é resgatar a memória, a importante memória artística e religiosa da nossa região. Fundamental é a parceria com o poder público, e toda a população de Barra do Piraí será beneficiada, assim como toda a Diocese, já que a Catedral é da nossa Diocese de Barra do Piraí-Volta Redonda. Esperamos que tudo corra bem e que possamos dar passos importantes na restauração”, pontuou o Bispo.

“Os próximos passos são a captação de recursos, inscrição do projeto nas leis de incentivos fiscais estadual e federal, verificação de editais abertos para a restauração de patrimônio histórico e busca de emendas parlamentares”, comentou Edna Fernanda, da Comissão de Patrimônio Histórico-Cultural da Cúria Diocesana.

Pároco da Catedral, o Padre Paulo Sérgio falou da alegria de toda a comunidade na elaboração do projeto. “O coração se alegra diante de tudo que vivemos em 2022, ano do centenário, e tivemos a oportunidade de falar para o povo da Diocese um pouco da história da catedral, do projeto de restauração e da história de Barra do Piraí. E hoje, junto à Prefeitura de Barra do Piraí, aos representantes do governo, aos representantes da sociedade organizada, com a presença do Bispo Diocesano, poder fazer esse histórico, apresentar o projeto de restauração do Jardim da Catedral, lançar esse projeto, iniciar o projeto. Iniciar essa campanha na busca de oração, participação e recurso financeiro é uma grande alegria. Bendito e louvado seja Deus por este dia, em que podemos trazer presente esse importante passo para a restauração do jardim de nossa Catedral”, disse o Padre Paulo.

Essa iniciativa irá valorizar o turismo religioso e beneficiar toda a comunidade de Barra do Piraí. A equipe organizadora parte para a etapa de captação de recursos, visando à realização das obras em 2026.

Roteiro histórico

Antes da apresentação do projeto, a comitiva participou de um roteiro histórico, contextualizando a criação da cidade de Barra do Piraí e da Catedral de Sant’Ana, guiados pelo historiador Igor Manso. Eles conheceram o casarão do 3º Barão do Rio Bonito, José Pereira de Faro; a casa da princesa, local onde ficou a primeira capela; o Largo Carioca e a construção da Catedral.

Fotos: Nathália Barreto, Assessoria de Comunicação Diocesana