Bebê de dois meses morre ao ser atropelado em Piraí

Um bebê de dois meses foi atropelado por um carro, uma Parati, em Arrozal, distrito de Piraí, no domingo (dia 23). A criança chegou a ser levada para o Hospital Flávio Leal, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O caso foi registrado na 94ª Delegacia de Polícia de Piraí e está sendo investigado pelo delegado Antonio Furtado. De acordo com o motorista, companheiro da avó do bebê, o carro estava estacionado para desembarque dos passageiros, quando começou a se movimentar sozinho.

“Como o motorista afirmou que não existia nenhum problema mecânico com o carro e que havia tomado todos os cuidados ao estacionar, determinei a perícia no veículo e, também, no local. Neste caso, a lei prevê que é um homicídio culposo, quando não há intenção de matar. A pena pode chegar até três anos de detenção. Como houve o socorro imediato, o motorista vai responder em liberdade, mas, ao final, diante das consequências tão dolorosas desse acontecimento para a família, o juiz pode deixar de aplicar a pena”, explicou o delegado Antonio Furtado.

O acidente aconteceu após a família: a avó, o companheiro dela, os pais e o bebê de dois meses, voltarem de um passeio a Angra dos Reis. Todos foram no mesmo veículo para o litoral. No retorno, ao parar em Arrozal, o carro atropelou a criança no momento do desembarque.

“Segundo o motorista, o carro estava estacionado, com o freio de mão acionado e a marcha ré engatada. Quando os pais da criança saíam do veículo, o carro começou a se movimentar sozinho e desceu a rua, uma ladeira. Nesse momento a porta do veículo bateu nos pais da criança, que caíram no chão, e a criança, infelizmente, foi atropelada. Já estamos trabalhando para esclarecer todas as causas do acidente e apuração da Polícia Civil dirá se foi falha humana ou mecânica”, concluiu o delegado Antonio Furtado.

Foto: Divulgação