Piraí firma parceria com o Instituto Espinhaço e integra o programa Pró-Águas Rio

Em ação voltada à sustentabilidade e à segurança hídrica, o município de Piraí celebrou neste domingo (dia 23), a assinatura do acordo de cooperação com o Instituto Espinhaço para a implantação do programa Pró-Águas Rio de Janeiro. A parceria visa promover a restauração florestal de áreas degradadas, fortalecer os serviços ecossistêmicos e garantir a gestão integrada do território, com foco em soluções baseadas na natureza.

O evento contou com a presença do prefeito de Piraí, Luiz Fernando de Souza (Pezão), e do prefeito de Rio Claro, Babton Biondi, além de representantes de diversos países lusófonos e instituições de destaque. Estiveram presentes Filipe Nascimento, presidente do Governo Regional da Ilha do Príncipe (São Tomé e Príncipe) e presidente da Rede de Reservas da Biosfera da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP); Carlos Pinheiro, secretário da Economia e Cultura de Príncipe; Francisco Kreye, vereador de Cascais (Portugal), com o pelouro do Desporto e Relações Internacionais; Henrique Chaves, diretor do Laboratório de Bacias Hidrográficas da UNESCO; Antônio Barbalho, ex-diretor do Banco Mundial; e Luiz Cláudio Ferreira de Oliveira, presidente do Instituto Espinhaço.

Durante a cerimônia, foi realizada a plantação simbólica de 100 mudas de árvores nativas, marcando o início da parceria entre o município e o Instituto Espinhaço.

“O Pró-Águas Rio de Janeiro representa uma oportunidade única de promover a restauração florestal em larga escala, melhorar a segurança hídrica e contribuir para uma economia mais verde e sustentável. Nosso governo está comprometido com essa agenda”, afirmou o prefeito Pezão.

O programa prevê a recuperação de até 7.500 hectares no estado do Rio de Janeiro, com foco na resiliência territorial frente às mudanças climáticas, no engajamento social e na valorização da biodiversidade. O município de Piraí, localizado em uma região estratégica para o abastecimento da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, terá papel fundamental nessa jornada.

O acordo assinado marca o início de uma nova fase no desenvolvimento ambiental do município, integrando políticas públicas locais aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da ONU.