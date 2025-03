Sindicato dos Metalúrgicos e Secretaria de Ordem Pública firmam parceria para educação no trânsito

O Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense e a Secretaria de Ordem Pública de Volta Redonda uniram forças para promover a educação no trânsito, com foco em segurança e respeito. A parceria visa conscientizar a população sobre boas práticas no trânsito, contribuindo para um ambiente mais seguro para todos.

O presidente do Sindicato, Odair Mariano, destacou a importância da iniciativa. “Essa parceria reforça nosso compromisso com a segurança e o bem-estar da comunidade. A educação no trânsito é essencial para salvar vidas e construir um futuro mais responsável”.

O secretário de Ordem Pública, Coronel Luiz Henrique, também comentou sobre a colaboração. “Trabalhar em conjunto com o sindicato é fundamental para ampliar o alcance das nossas ações. A conscientização é a base para um trânsito mais seguro e harmonioso em nossa cidade”.



Foto: Divulgação