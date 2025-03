Polícia Civil e MP deflagram megaoperação contra facção criminosa em Barra do Piraí

Nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira (dia 26), cerca de 100 policiais civis, com apoio de equipes da Polícia Militar, saíram às ruas para cumprir 27 mandados de prisão preventiva e 29 de busca e apreensão.

As investigações apontam para a existência de uma organização criminosa envolvida com tráfico de drogas, tortura e homicídios em Barra do Piraí. O grupo tem ramificações em diversas cidades do estado, incluindo integrantes que atuam de dentro das cadeias. Um policial militar chegou a ser ameaçado no bairro Ipiranga, em Barra do Piraí.

Os mandados estão sendo cumpridos simultaneamente em Barra do Piraí, Rio de Janeiro, Itaboraí e Paraíba do Sul, além de ações dentro de várias unidades prisionais do estado.