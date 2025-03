Pacientes enfrentam burocracia para retirar fraldas geriátricas na rede pública de VR

Moradores de Volta Redonda que dependem do fornecimento de fraldas geriátricas pelo município estão enfrentando dificuldades devido a novas exigências burocráticas para a retirada do benefício. Pacientes e familiares relatam que, após anos recebendo as fraldas regularmente, agora precisam passar por um novo processo de cadastro, o que tem gerado confusão e transtornos.

Uma familiar de um paciente idoso desabafou sobre a situação: “Há seis anos pego as fraldas geriátricas para minha sogra. Este mês recebi a notícia de que não será mais fornecido para idosos acima de 60 anos sem um novo cadastro, que será enviado ao governo para depois liberar a retirada nas farmácias conveniadas. No meu caso, minha sogra tem 102 anos, é acamada e precisa das fraldas. Já fui ao posto e informaram que é uma ordem, mas nem eles souberam explicar o motivo da mudança.”

A determinação de atualização cadastral tem sido criticada por exigir que idosos e seus familiares se desloquem às unidades de saúde com frequência e providenciem novos laudos médicos para comprovar a necessidade do uso das fraldas.

No entanto, o prefeito Neto (PP) negou que a administração municipal tenha determinado qualquer alteração no procedimento de distribuição. Em resposta a uma ouvinte durante o programa Bom Dia Cidade, da Rádio Cidade do Aço, o chefe do Executivo afirmou que a informação “não procede”.