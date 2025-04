FOA é reconhecida como Entidade Amiga do Autista pela Prefeitura de Pinheiral

Na sexta-feira (dia 4), a Fundação Oswaldo Aranha (FOA) recebeu o Selo “Entidade Amiga do Autista”, honraria concedida pela Prefeitura de Pinheiral. O encontro de entrega do selo ocorreu na sala da presidência, no Campus Olezio Galotti, em Três Poços, reuniu o prefeito Luciano Muniz, seu secretariado, representantes da MRS Logística e membros da gestão da instituição.

A concessão do selo se deu pela iniciativa da instituição em promover um projeto de extensão ofertando aulas de natação adaptada para crianças e jovens com Transtorno do Espectro Autista (TEA), promovendo inclusão e desenvolvimento físico e social.

A iniciativa é fruto de uma parceria entre a FOA, a Secretária Municipal de Saúde e MRS Logística, empresa responsável pela doação e instalação do novo sistema de aquecimento da piscina – equipamento essencial para garantir o conforto térmico necessário às aulas de natação adaptada. O projeto, idealizado por Silvio Vilela, coordenador da Educação Física do UniFOA, é conduzido pela professora Christiane Junqueira e conta com o apoio de estagiários do curso, reforçando o papel da Instituição na promoção da inclusão e da responsabilidade social.

Para o prefeito de Pinheiral, Luciano Muniz, a parceria simboliza um avanço importante nas políticas públicas de inclusão. “A entrega desse selo representa um marco para nossa cidade, especialmente para as crianças com TEA e suas famílias. A parceria com a FOA e a MRS reforça nosso compromisso com o bem-estar da população. Precisamos de instituições e empresas que compartilhem dessa visão coletiva de cuidado e desenvolvimento social.”, afirmou.

Priscila Fernandes, analista de relacionamento institucional da MRS, destacou o impacto do trabalho conjunto: “Parcerias como essa, que envolvem o poder público, o setor acadêmico e o setor privado, são fundamentais. A MRS se orgulha de ter contribuído para a viabilização do projeto com a doação do novo aquecedor. Ficamos muito felizes em sermos reconhecidos como ‘Empresa Amiga do Autista’, pois essa iniciativa está alinhada aos nossos valores de inclusão, diversidade e apoio às comunidades vizinhas. Sabemos que essa ação irá transformar positivamente a vida das crianças e de suas famílias.”

A professora Ivanete Oliveira, reitora do UniFOA, enfatizou que o selo é o reconhecimento de um compromisso institucional de longa data com a inclusão: “A conquista desse selo reflete diretamente um histórico consistente de ações alinhadas às políticas públicas inclusivas. Já recebemos o selo da ONU, por fomentar políticas de diversidade, e o de ‘Amiga da Mulher’, em virtude das políticas de gênero que promovemos.”

“Em relação às pessoas com TEA, nossa atuação inclui desde a escuta ativa dos docentes e a adoção de metodologias ativas, até a produção de materiais específicos, como um guia pedagógico elaborado por mim e uma orientanda do nosso Mestrado Profissional em Ensino em Ciências da Saúde e do Meio Ambiente, que tem sido referência na formação de professores”, completou Ivanete.

Segundo a reitora, tais práticas não apenas reconhecem as singularidades da população autista, mas também transformam o ambiente universitário em um espaço de pertencimento: “Trabalhamos com a perspectiva do paradigma inclusivista, que compreende o TEA como expressão da diversidade humana, rompendo com a visão biomédica tradicional. Nossas ações impactam não apenas os estudantes, mas toda a comunidade acadêmica e, por consequência, o tecido social. A FOA se compromete com a formação contínua de professores, políticas de acolhimento, suporte psicopedagógico e projetos interdisciplinares voltados ao público com TEA.”

Para Eduardo Prado, presidente da Fundação Oswaldo Aranha, essa certificação reforça o compromisso da instituição com a inclusão e a responsabilidade social. “Receber este selo é um reconhecimento do esforço contínuo da FOA em proporcionar um ambiente acolhedor e acessível a todos. Projetos como esse nos motivam a expandir nossas iniciativas e fortalecer ainda mais a conexão com a comunidade”, destaca.

A entrega do Selo “Entidade Amiga do Autista” simbolizou mais do que uma homenagem: consolidou um esforço coletivo, multidisciplinar e interinstitucional que alia educação, saúde e responsabilidade social. A parceria entre instituição de ensino, poder público e setor privado demonstra que, quando diferentes setores trabalham em conjunto, é possível construir um futuro mais justo, acessível e inclusivo para todos.