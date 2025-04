Desertor da PM de São Paulo é preso após invadir casa da ex-namorada no Siderlândia; Vítima tinha medida protetiva contra o homem

Um policial militar afastado da corporação em São Paulo foi preso na madrugada desta terça-feira (dia 8), em Volta Redonda, após invadir a residência da ex-namorada, localizada na Rua Santa Maria Madalena, no bairro Siderlândia. A ocorrência foi registrada por volta das 2h.

De acordo com a Polícia Militar, a mulher, de 34 anos, acionou o 190 em desespero após o ex-companheiro pular uma janela e entrar à força em sua casa. Ainda segundo os agentes, o suspeito, de 35 anos, estava armado com um revólver calibre .357, municiado com seis projéteis. A procedência da arma não foi comprovada no momento da abordagem.

A vítima relatou aos policiais que possui uma medida protetiva em vigor contra o homem, resultado de um histórico de violência doméstica, incluindo agressões físicas que teriam ocorrido em novembro de 2024. Os dois tiveram um relacionamento que durou cerca de um ano.

O suspeito foi encaminhado à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), onde foi autuado em flagrante por violação de domicílio, ameaça e porte ilegal de arma de fogo.

Segundo informações repassadas pela PM, o homem é identificado como soldado da Polícia Militar do Estado de São Paulo (PMESP) e encontra-se na condição de desertor por motivos de tratamento psicológico.