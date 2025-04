Identificado motorista que invadiu feira livre no Aterrado, causando danos à feirantes

Agentes do Sistema Integrado de Operações de Segurança Pública, serviço da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), conduziram na noite dessa segunda-feira (dia 7), à delegacia de Volta Redonda (93ª DP), um homem de 45 anos, suspeito de invadir com um carro o espaço da feira livre, no bairro Aterrado, e causar danos a feirantes na madrugada do último sábado (dia 5). Ele foi localizado após uma das vítimas registrar um boletim de ocorrência e câmeras de leitura de placas da Ordem Pública identificarem o veículo, um Ford Ka branco.

Câmeras de monitoramento da Ordem Pública flagraram quando o motorista invade o espaço destinado aos feirantes, às 4h25, na Rua José Fulgêncio Netto, chegando a assustar alguns comerciantes. Ao ser abordado pelos profissionais da Semop, o suspeito disse ser um primo dele que conduzia o carro na ocasião do incidente, mas ao chegar à delegacia ele mudou a versão, confessando que era ele mesmo que dirigia o carro. O homem foi autuado por fuga do local do acidente e responderá pelo crime em liberdade.

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, parabenizou a ação que deu uma rápida resposta ao incidente, ocorrido na madrugada do último sábado.

“Mais um caso que demonstra a eficácia do nosso sistema de monitoramento por câmeras e a integração com os profissionais do Sistema Integrado de Segurança Pública que atuam na fiscalização, combatendo qualquer tipo de sensação de impunidade que o caso poderia ter. Reforça também o nosso compromisso com a segurança pública e o apoio que damos aos feirantes, que têm sido grandes parceiros da Ordem Pública. O sucesso da segurança pública só acontece com a participação da sociedade. Estamos avançando”, disse Coronel Henrique.

Foto: Divulgação/Semop.