Suspeito de furtar celular em padaria é preso em Volta Redonda

Agentes do Sistema Integrado de Segurança de Volta Redonda, composto por policiais militares do Proeis (Programa Estadual de Integração na Segurança) e profissionais da Semop (Secretaria Municipal de Ordem Pública), prenderam nessa quarta-feira (dia 9), em flagrante, um homem suspeito de furtar um celular. O aparelho havia sido levado de uma padaria no bairro Aero Clube, no dia anterior, e foi flagrado por câmeras de monitoramento do estabelecimento comercial. A abordagem ao suspeito aconteceu após denúncias enviadas via WhatsApp da Semop.

O homem chegava para trabalhar em uma empresa próxima ao local onde o furto aconteceu, quando foi abordado pelos agentes do Sistema Integrado de Segurança Pública. Dentro da mochila dele, os policiais encontraram um celular da marca Xiaomi e um cartão de crédito, que também teria sido furtado da padaria, além de dois rolos de fio do tipo cabo flex antichama – com valor aproximado de R$ 139, levados da empresa onde o suspeito trabalha.

Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia da Polícia Civil (93ª DP), onde permaneceu preso por furto e à disposição da Justiça. O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, destacou a importância da participação popular na resolução de crimes em Volta Redonda.

“Os grupos de WhatsApp da Ordem Pública têm apresentado resultados importantes, que vão desde a prisão de suspeitos, até a resolução de conflitos. Essa ferramenta tem garantido uma resposta imediata e eficaz à população de bem. Aproveito para parabenizar aos nossos profissionais, que têm trazido proximidade e resgatando a confiança da população nas forças de segurança do município. É como eu costumo afirmar: ‘Não existe sucesso na segurança pública sem a participação da sociedade’”, disse Coronel Henrique, frisando que os grupos de WhatsApp auxiliam, porém não substituem os canais de urgência e emergência – 190 da Polícia Militar, 153 da Guarda Municipal e o 197 da Polícia Civil.

“É um serviço suplementar, não substituindo os canais de urgência e emergência”, finalizou.

Foto: Divulgação/Semop.