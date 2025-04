Engavetamento entre veículos pesados deixa dois feridos e causa congestionamento na Dutra, em Itatiaia

Um engavetamento envolvendo cinco veículos pesados, entre caminhões e carretas, causou grande transtorno na Rodovia Presidente Dutra, na manhã desta quinta-feira (dia 10). O acidente ocorreu no trecho entre Itatiaia e Engenheiro Passos, na pista sentido Rio de Janeiro, na altura do km 330+500.

Segundo informações preliminares da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão teria sido provocada pelo congestionamento gerado por uma fila no posto fiscal da região. A CCR RioSP, concessionária responsável pela rodovia, informou que o tráfego está intenso na pista expressa, com fluxo de veículos sendo desviado pela faixa da esquerda.

Equipes de atendimento estão no local, mas ainda não há previsão para a liberação total da via. Por volta das 9h, eram registrados quase 10 quilômetros de congestionamento, com lentidão entre os km 339 e 330.

Pelo menos duas pessoas ficaram feridas, mas ainda não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.

Foto: Reprodução/Redes Sociais