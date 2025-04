Procon de Barra Mansa alerta consumidores sobre golpes que envolvem dados pessoais e bancários

A Prefeitura de Barra Mansa, através do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon), que é vinculado à Secretaria de Governo, está reforçando junto ao público a importância do cuidado ao receber ofertas de empréstimos de bancos e solicitações de dados bancários, que podem ser utilizadas por golpistas para realizarem transações, causando prejuízo financeiro aos indivíduos.

O gerente do Procon, Felipe Goulart, indicou como o cidadão deve agir quando receber chamadas. “A primeira recomendação é não falar com o golpista e ter o mínimo de contato possível com quem ligar. Se a pessoa acreditar que o cartão dela tenha sido clonado ou que pode ter sido aprovada uma compra no nome dela, desligue o telefone e procure o Procon ou entre em contato com o banco consultando os canais que ficam no verso do cartão”, comunicou Felipe, ressaltando que esse tipo de golpe vem ocorrendo de forma recorrente e em pessoas de diversas faixas etárias.

Felipe enfatizou ainda que o cidadão deve sempre ter cautela com propostas de empréstimos e suas condições. “Importante sempre a pessoa desconfiar e nunca acreditar em empréstimos nos quais ela necessita efetuar pagamentos para ter acesso ao dinheiro. Se estiver nessa situação, procure nossa equipe antes de fazer qualquer transferência. O Procon está de portas abertas para orientar e indicar o melhor caminho ao público”, disse.

Para tirar quaisquer dúvidas a respeito desse e outros assuntos, o cidadão pode procurar o Procon, que funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30, no pátio da Prefeitura Municipal de Barra Mansa, no Centro. Os telefones do órgão são: (24) 2106-3420 e 2106-3461.

Foto: Chico de Assis