Idosa de 73 anos é resgatada em situação de abandono em um apartamento insalubre no bairro Ponte Alta

Uma mulher de 73 anos foi resgatada nessa quarta-feira (16) de uma situação de abandono, em Volta Redonda. Ela foi encontrada em um apartamento no bairro Ponte Alta, em condições insalubres com mais seis gatos. O resgate dela e dos animais foi feito pela rede de proteção do município, que contou com a atuação da Patrulha de Proteção de Proteção ao Idoso, serviço ligado à Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop). O caso foi registrado na delegacia da Polícia Civil (93ª DP) como maus-tratos. O irmão e o sobrinho dela serão investigados.

O acesso à residência foi feito após denúncia encaminhada ao Nuai (Núcleo de Atendimento ao Idoso), que funciona nas dependências da 93ª DP. No local, policiais civis e guardas municipais da Patrulha de Proteção ao Idoso foram recebidos pelo irmão da idosa, um dos alvos da denúncia. O homem de 70 anos deu acesso ao apartamento onde a mulher estava, que se encontrava extremamente sujo e com urina e fezes de gato espalhadas.

Aos agentes de segurança, a idosa relatou que vivia sozinha no local desde 2021 e que o irmão comparecia às vezes ao apartamento para alimentar os seis gatos. Diante da situação, os envolvidos foram conduzidos à 93ª DP para o registro da ocorrência de maus-tratos. A idosa foi atendida pela assistência social do Nuai e está sendo acompanhada por profissionais especializados da prefeitura. Já os gatos foram recolhidos pelas equipes da Zoonoses e da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Animal (SMPDA) e encaminhados a cuidadores parceiros.

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, destacou a importância da rede de proteção do município, que mais uma vez funcionou, resgatando vidas.

“É mais um caso que reforça a importância de toda a rede de proteção do município, que contou com o apoio de policiais civis para dar fim a uma situação degradante e até com risco à saúde pública. Gostaria de parabenizar a quem fez a denúncia, porque através dessa demanda conseguimos resgatar a idosa e também os animais. A Polícia Civil agora vai investigar e responsabilizar os envolvidos. É mais uma situação que serve de exemplo para que possamos estar cada vez mais vigilantes e atentos aos nossos vizinhos, amigos e até familiares. Que a população continue nos auxiliando, através de denúncias, para garantirmos a proteção dessas parcelas tão vulneráveis da sociedade”, disse Coronel Henrique.

Como acionar a Patrulha do Idoso

Quem tiver conhecimento de violência ou situação de abuso e maus-tratos contra idosos deve procurar a Patrulha do Idoso, através do Nuai, na 93ª DP; por meio do Creas (Centro de Referência Especializado de Assistência Social); ou grupos de convivência do Cras (Centro de Referência de Assistência Social) e Smel (Secretaria Municipal de Esporte e Lazer); ou direto na Semop, na Ilha São João, e pelo número 153 (GMVR) ou 197 (Polícia Civil).

Foto: Divulgação/Semop.