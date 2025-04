Operação “Três Forças” estoura a maior boca de fumo do bairro Asilo, em Piraí

Uma operação policial desarticulou, na noite de quarta-feira (16), a partir de uma denúncia, a maior boca de fumo já localizada no bairro Asilo, em Piraí. Batizada de Operação Três Forças, a ação foi realizada por policiais civis da 94ª Delegacia de Polícia e policiais militares do 10º Batalhão, com base em denúncia anônima feita no bairro.

“Um cidadão nos alertou sobre a existência de um imóvel abarrotado de drogas, funcionando como principal ponto de distribuição de entorpecentes no bairro. Em uma ação em conjunto, a polícia civil e militar cercaram a residência e encontramos, logo na porta, um homem de 38 anos segurando uma sacola com mais de 100 pinos de cocaína”, contou o delegado Antonio Furtado, titular da 94ª DP de Piraí.

Além da droga que estava com o homem, dentro do imóvel foram encontrados cerca de cinco quilos de maconha e cocaína, divididas em mais de 2 mil embalagens, entre pinos, tabletes e sacos. Também foram apreendidos materiais para endolação, quatro rádios comunicadores, três celulares e um revólver calibre 22, com 49 munições.

“Havia até etiquetas com preços e as iniciais de uma facção criminosa. O material foi encaminhado para perícia no bairro Três Poços, em Volta Redonda, e o laudo preliminar confirmou o total de quase 5 quilos de entorpecentes”, detalhou o delegado Antonio Furtado.

O homem preso foi autuado em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo e munição de uso permitido. As penas somadas podem chegar a 28 anos de prisão. A polícia também identificou outros dois traficantes que atuavam no local, mas não estavam presentes no momento da operação.

“Já identificamos e estamos à procura dos outros dois homens, que podem ser presos a qualquer momento. Quero agradecer à população de Piraí, que confiou em nosso trabalho e colaborou com a denúncia. Asseguro que todas as denúncias serão apuradas e os criminosos punidos. Piraí está ficando cada vez mais segura para as pessoas de bem e cada vez menor para os criminosos. Todas as denúncias recebidas serão apuradas”, finalizou o delegado.

Foto: Divulgação