Polícia apreende drogas e gera prejuízo de quase R$ 40 mil ao tráfico em Mendes

Um jovem de 21 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas na quarta-feira (dia 16), no município de Mendes. A ação da Polícia Militar ocorreu na Rua Olair Ferreira, no bairro Morsing, e foi resultado de denúncias anônimas sobre a movimentação do tráfico na região.

De acordo com o relatório policial, as informações indicavam que dois suspeitos estariam à espera de uma remessa de entorpecentes, sendo um deles, de 38 anos, já conhecido por envolvimento com o tráfico.

Com a chegada das viaturas, os suspeitos tentaram fugir. Durante buscas, os agentes encontraram, próximo a um rio, um saco de estopa contendo uma grande quantidade de drogas. Um cerco foi montado e o mais novo foi localizado e preso. Ele não resistiu à abordagem e confessou ter recebido a carga juntamente com o mais velho, a mando de um homem atualmente preso.

Foram apreendidos ao todo mais de 6,8 kg de maconha e 1,4 kg de cocaína, já embalados para venda, com inscrições que fazem referência a uma facção criminosa. Também foi recolhido um celular. Segundo a PM, o material representaria um prejuízo estimado de R$ 39.565 à organização criminosa.

Após a perícia técnica confirmar o tipo e a quantidade das drogas, o jovem foi autuado em flagrante por tráfico e associação para o tráfico de drogas, com base nos artigos 33 e 35 da Lei de Drogas (Lei 11.343/06). Ele permanece preso na 97ª DP (Mendes), enquanto as investigações seguem para localizar o segundo envolvido.

Foto: Divulgação