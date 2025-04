Policiais de Volta Redonda prendem em SP integrante de quadrilha que furtou módulos de ônibus

Um homem de 26 anos foi preso na madrugada desta quinta-feira (dia 17) por policiais civis de Volta Redonda, durante operação realizada no bairro Jardim Helena, em São Paulo. Ele é suspeito de integrar uma quadrilha que furtava módulos eletrônicos de ônibus. A prisão faz parte da segunda fase da Operação Ponto Final, coordenada pelos delegados Vinicius Coutinho e José Neto.

A investigação apura a atuação do grupo criminoso que causou prejuízo estimado em mais de R$ 3 milhões com o furto de cerca de 100 módulos — equipamentos que controlam o sistema elétrico dos coletivos. A primeira fase da operação foi deflagrada em 4 de dezembro de 2024, com cumprimento de mandados de busca e apreensão em municípios do Rio de Janeiro e de São Paulo, incluindo Resende, Valença, Campinas e a capital paulista.

Com base nas provas colhidas nas buscas e na evolução das investigações, a Polícia Civil solicitou à Justiça novos mandados de prisão e busca e apreensão, que foram expedidos ontem (dia 16). Um dos alvos foi localizado e preso em São Paulo nesta quinta-feira. Após os procedimentos legais no 22º Distrito Policial, ele será encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.

Outro suspeito já se encontra preso no estado de Santa Catarina, enquanto os demais ainda não foram localizados. A Operação Ponto Final segue em andamento com o objetivo de identificar e prender todos os envolvidos.