Sexta-feira da Paixão: veja o que abre e o que fecha no feriado no estado do Rio

Com a chegada da Sexta-feira da Paixão, nesta sexta-feira, dia 18 de abril, é importante que os cidadãos do estado do Rio de Janeiro fiquem atentos ao funcionamento dos serviços públicos e privados. A data, considerada feriado religioso, altera o expediente em diversos setores.

De acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), as agências bancárias não abrirão para atendimento presencial. Também não serão realizadas compensações bancárias, como as transações via TED. As contas de consumo — como água, luz, telefone e boletos bancários — poderão ser pagas sem encargos no próximo dia útil, 22 de abril, desde que não haja feriado local. Já os tributos e impostos com vencimento no dia 18 devem ser pagos antecipadamente para evitar juros e multas.

As agências do INSS estarão fechadas durante a Sexta-feira Santa, com retorno das atividades previsto para a terça-feira (23). O mesmo vale para os postos do Detran-RJ e para as agências dos Correios, que também não realizarão entregas nesse dia.

Apesar do feriado, as principais redes de supermercados funcionarão normalmente. Já os shoppings centers estarão abertos, mas com horários diferenciados, o que exige atenção dos consumidores que desejam aproveitar o dia para fazer compras ou passear.

Tanto o Governo do Estado quanto a Prefeitura do Rio decretaram ponto facultativo na segunda-feira, 22 de abril, estendendo o recesso até o feriado de São Jorge, em 23 de abril. Com isso, muitos servidores públicos terão um feriadão de seis dias, começando na Sexta-feira da Paixão. Atividades essenciais, no entanto, seguem funcionando normalmente durante o período.

