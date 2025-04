Colisão entre veículos pesados deixa três feridos na Dutra, em Piraí

Uma colisão traseira entre dois veículos pesados deixou três pessoas feridas, na tarde deste domingo (dia 26), na Rodovia Presidente Dutra, em Piraí. O acidente envolveu um reboque que colidiu na traseira de uma carreta por volta das 15h30, no km 236 da pista sentido Rio de Janeiro.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a pista foi completamente interditada para o trabalho de desencarceramento, dificultando o fluxo de veículos na região.

A concessionária CCR RioSP informou que o tráfego ficou comprometido entre os km 242 e 237, com a via sentido Rio de Janeiro congestionada devido ao atendimento da viatura e do acidente. O tráfego segue intenso na pista expressa, com o fluxo ocorrendo apenas pela faixa da esquerda.

Ainda não há previsão de liberação total da pista.

Foto: Divulgação/PRF