Mulher é agredida com foice pelo marido após recusar ato sexual na frente do filho em Pinheiral

Um homem de 36 anos foi preso na madrugada deste domingo (dia 27) em Pinheiral, após agredir a esposa com uma foice. A vítima, de 25 anos, sofreu ferimentos na mão esquerda ao tentar se defender do ataque. Este é o segundo caso de violência doméstica registrado na cidade em menos de 24 horas.

De acordo com informações da Polícia Militar, o casal consumia bebida alcoólica em casa quando o agressor tentou forçar a esposa a manter relações sexuais na frente do filho do casal, uma criança de apenas três anos. A mulher recusou-se, o que teria motivado a reação violenta do companheiro.

Ferida, a vítima procurou atendimento médico no Hospital Municipal Aurelino Barbosa, no Centro da cidade. A equipe médica acionou a Polícia Militar após ser informada sobre a agressão.

Os agentes localizaram o suspeito dormindo em casa. Ele foi preso em flagrante e conduzido à delegacia de Pinheiral, onde permanece à disposição da Justiça. A foice utilizada no crime não foi encontrada no local.