Volta Redonda perde para o Athletic em BH

O Volta Redonda foi superado pelo Athletic por 2 a 1 neste domingo (dia 27), na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG), em partida válida pela quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Apesar de ter mais posse de bola (54%) e mais finalizações (15 contra 6), o Voltaço não conseguiu evitar a derrota. Neto Costa marcou os dois gols do time mineiro, enquanto Gabriel Pinheiro descontou para o Tricolor de Aço aos 50 minutos do segundo tempo. O gol foi o primeiro da equipe na competição.

Com apenas um ponto conquistado em cinco rodadas, o Volta Redonda ocupa a última posição na tabela da Série B. O próximo desafio será no sábado (dia 3), às 20h30, contra o Paysandu, no Estádio Raulino de Oliveira.

Foto: Breno Babu