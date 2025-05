Suspeito de furtar duas farmácias é preso no Centro de Barra Mansa

Um homem de 21 anos foi preso na tarde de quinta-feira (dia 1º) após ser flagrado furtando produtos em duas farmácias na Avenida Joaquim Leite, no Centro de Barra Mansa. Ele foi levado à 90ª Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado. O suspeito permanece detido e só será liberado mediante o pagamento de fiança.

De acordo com a Polícia Militar, o jovem foi denunciado por uma funcionária de uma drogaria, que afirmou tê-lo visto sair do estabelecimento sem pagar por um frasco de óleo corporal. A equipe do 28º Batalhão localizou o suspeito próximo à Rodoviária, carregando duas mochilas e uma bolsa de mão. Com ele, os agentes encontraram diversos itens novos, como desodorantes, sabonetes, algodão, repelente, cartelas de comprimidos, entre outros produtos geralmente vendidos em farmácias.

Durante a abordagem, o rapaz confirmou ter pego o óleo, mas alegou não se lembrar se pagou por ele. Levado de volta à farmácia, foi reconhecido por uma funcionária de outro comércio em frente, que apresentou imagens das câmeras de segurança. O vídeo mostrava o momento em que ele escondia produtos na cintura e na mochila, saindo em seguida sem efetuar o pagamento.

O caso foi enquadrado como furto, com base no artigo 155 do Código Penal.