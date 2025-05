Engavetamento com cinco veículos causa congestionamento na Dutra, em Resende

Um engavetamento envolvendo cinco veículos causou transtornos na manhã desta sexta-feira (dia 2) na Rodovia Presidente Dutra, em Resende. O acidente aconteceu na pista sentido Rio e gerou congestionamento entre os quilômetros 321 e 313, de acordo com a CCR RioSP.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, apenas uma condutora sofreu ferimentos leves, com um corte no queixo. A pista chegou a ser parcialmente interditada, com o tráfego desviado para o acostamento.

Apesar do impacto na fluidez do trânsito, a PRF informou que o local já foi liberado e o fluxo segue normalmente.

Foto: Divulgação/PRF