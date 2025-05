Pai é preso por abandono de incapaz em Volta Redonda

Policiais civis, com o apoio da Guarda Municipal de Volta Redonda, prenderam em flagrante, na tarde dessa quinta-feira (1º), um homem de 34 anos por abandonar o filho de 11 anos. A criança não retornou para casa após sair sozinho para ir à escola na tarde do dia anterior. Mesmo ciente do desaparecimento e sendo o responsável legal, o homem não comunicou os órgãos competentes, incluindo a polícia e o Conselho Tutelar.

Policiais militares receberam a denúncia e acionaram o Conselho Tutelar II, que já acompanhava a família, para aplicação de medidas protetivas. O menino foi visto por populares, sozinho, dentro de um caminhão estacionado em via pública no bairro Retiro, onde passou parte da noite. Ele foi acolhido e as autoridades acionadas. A criança teria dito que não queria voltar para casa. A suspeita é que ele sofresse agressões.

Enquanto a ocorrência era registrada na 93ª DP, policiais civis, com apoio de guardas municipais, foram ao bairro Morada do Campo, onde moravam, e prenderam o pai. Ele foi conduzido à 93ª Delegacia de Polícia e permaneceu preso por abandono de incapaz.

A criança, que continua sendo acompanhada pelo Conselho Tutelar, foi encaminhada para ficar com a mãe sob assinatura de um termo de responsabilidade. O caso será investigado e acompanhado pela rede de apoio e proteção à criança de Volta Redonda.

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, parabenizou a ação da Guarda Municipal em apoio à Polícia Civil e destacou a integração da rede de apoio e proteção à criança.

“Em todas as questões inerentes à segurança pública, a Ordem Pública se coloca à disposição da população e dos órgãos competentes. De forma integrada, conseguimos auxiliar e dar uma pronta resposta a essa situação de abandono de incapaz. Parabenizamos nossos agentes da Guarda Municipal pelo apoio. Agora, as medidas de praxe serão tomadas”, disse Coronel Henrique.

Foto: Divulgação/Semop