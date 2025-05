Deputado Jari solicita ao DER serviços de manutenção na RJ-153

O deputado estadual Jari de Oliveira (PSB) solicitou ao DER-RJ (Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro), através de Indicação, serviços de manutenção na RJ-153, estrada que liga os distritos de Amparo, em Barra Mansa, a Santa Isabel, em Valença.

O documento apresentado por Jari na Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro) pede urgência na implantação dos serviços de poda de árvores e roçada às margens da RJ-153, assim como a recuperação asfáltica e da sinalização horizontal, no trecho da rodovia entre o município de Volta Redonda e a divisa com o Estado de Minas Gerais.

A RJ-153 beneficia diretamente a economia e a população da região. A estrada é utilizada por moradores, trabalhadores e estudantes que precisam acessar, principalmente, o município de Volta Redonda, onde também utilizam serviços de Saúde, bancários e o comércio local. Além disso, a rodovia é a rota de escoamento da produção agrícola e leiteira da região.

“A recuperação e manutenção das rodovias estaduais e uma das prioridades do meu mandato como deputado. Com o projeto ‘Deputado na Sua Cidade’, com o qual estou em um município diferente toda semana, círculo muito por essas estradas. Com isso, além de ver de perto a necessidade de manutenção, recebo essa demanda da população”, disse Jari, que já cobrou intervenção para solucionar deslizamento de terra entre os quilômetros 30 e 32 da RJ-153, assim como foi atuante durante todo processo de liberação e recuperação do trecho da Serra da Mutuca, interditada por conta das chuvas no início de 2023.

Deputado na sua cidade

Na próxima segunda-feira, dia 5, Jari levará o projeto ‘Deputado na sua Cidade’ para o bairro Vila Mury, em Volta Redonda. A iniciativa tem como objetivo aproximar o mandato da população, ouvindo de perto as demandas da comunidade e buscando soluções concretas para os principais desafios locais. A tenda do projeto será montada na Praça Agnello Inácio, na Avenida Pastor César Dacorso.