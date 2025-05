Gol nos acréscimos garante primeira vitória do Voltaço na Série B

O Volta Redonda conquistou sua primeira vitória na Série B do Campeonato Brasileiro ao bater o Paysandu por 1 a 0, na noite de sábado (dia 3), pela 6ª rodada da competição. O gol salvador saiu nos acréscimos do segundo tempo, aos 50 minutos, com Gabriel Bahia aproveitando cobrança de escanteio de Luciano Naninho para garantir o triunfo no Estádio Raulino de Oliveira.

O resultado alivia a pressão sobre a equipe, que chegou aos quatro pontos e saiu da zona de rebaixamento – ao menos momentaneamente. A permanência fora do Z4 ainda depende dos resultados de Athletic e Botafogo-SP, que entram em campo pela mesma rodada.

Já o Paysandu segue em situação delicada. Sem vencer na Série B, o time paraense estacionou nos dois pontos e ocupa a vice-lanterna da tabela, apenas à frente do lanterna Guarani.

O próximo desafio do Voltaço será fora de casa, no domingo (dia 11), contra o Criciúma, às 16h, no estádio Heriberto Hülse.

Foto: divulgação