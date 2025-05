PF prende homem condenado por infração à Lei Maria da Penha, no Aeroporto do Galeão

A Polícia Federal prendeu, na terça-feira (dia 6), um homem condenado por infringir a Lei Maria da Penha. A ação ocorreu no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro.

Durante fiscalizações de rotina, policiais federais lotados na Delegacia Especial da PF no Rio de Janeiro (DEAIN) tiveram êxito em efetuar a prisão do homem de 38 anos de idade e natural de Porto Alegre/RS.

O passageiro vinha de um voo comercial proveniente de Amsterdã, capital da Holanda, mas foi interceptado ao desembarcar no Aeroporto do Galeão. A ação cumpriu, portanto, o mandado de prisão definitiva expedido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina.

Após as formalidades de praxe, o preso foi encaminhado ao sistema prisional do estado, onde permanecerá à disposição da Justiça.