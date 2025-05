Operação policial prende dois por tráfico de drogas em Valença

Dois homens foram presos na terça-feira (dia 6) durante uma operação da Polícia Militar, com o apoio da Guarda Municipal, no conjunto habitacional Santa Rosa 2, no bairro Cambota, em Valença. A ação resultou na apreensão de quase 800 gramas de maconha e mais de 50 gramas de cocaína.

Segundo o 10º Batalhão da PM, a equipe do Grupamento de Ações Táticas (GAT) recebeu uma denúncia anônima informando que um homem de 40 anos estaria armazenando entorpecentes em seu apartamento. Ele foi localizado trabalhando em um caminhão da empresa prestadora de serviços da prefeitura e, ao ser abordado, levou os agentes até sua residência, onde o material foi encontrado.

No apartamento, os policiais localizaram quatro sacolas com drogas – duas sobre a cama e duas sob ela. O material incluía 116 invólucros de maconha (totalizando 784,4g), além de 30 pinos de cocaína (total de 54,2g). O homem foi preso em flagrante.

Pouco antes do embarque das equipes rumo à delegacia, um jovem de 19 anos se apresentou espontaneamente e afirmou ser o responsável pelos entorpecentes. Ele também foi detido.

Ambos foram conduzidos à 91ª DP, onde permaneceram presos, autuados por tráfico de drogas, conforme o artigo 33 da Lei 11.343/2006. A perícia realizada no PRPTC de Barra do Piraí confirmou a natureza das substâncias apreendidas.

Foto: Divulgação