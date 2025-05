Guarda Municipal e PRF recuperam veículo com registro de roubo em Volta Redonda

Guardas municipais, com apoio de policiais rodoviários federais, recuperaram um carro com registro de roubo no fim da tarde dessa terça-feira (6), em Volta Redonda. O veículo, um Nissan Kicks azul, foi localizado no bairro Vila Americana.

A recuperação ocorreu após os guardas municipais receberem uma denúncia de que um carro com suspeita de ser clonado estaria circulando nas proximidades do bairro Aterrado. Com o auxílio do setor de Inteligência da Guarda Municipal (GMVR), o veículo foi localizado estacionado na Rua Argentina, na Vila Americana, sem ninguém próximo a ele.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para realizar os procedimentos de identificação veicular, e constatou que o Nissan Kicks tinha registro de roubo ocorrido em 17 de novembro do ano passado, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

Durante a verificação, um homem compareceu ao local, se apresentando como proprietário do veículo. Ele foi informado sobre a situação e encaminhado pela Guarda Municipal à 93ª DP (Delegacia da Polícia Civil) para prestar esclarecimentos. O homem foi autuado por receptação de produto roubado, e o veículo ficou apreendido.

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, destacou a importância da integração entre as forças de segurança no combate ao crime. “Hoje não se pode falar mais de segurança sem a integração entre todas as forças. Cada uma com sua missão constitucional, mas juntas conseguimos otimizar os recursos, permitindo uma pronta resposta como foi nesse caso. Parabenizo os nossos guardas municipais e agradeço a parceria da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Civil. Trabalhamos de forma integrada para atingir melhores resultados e isso tem acontecido em Volta Redonda”, valorizou Coronel Henrique.

Fotos: Divulgação/Semop.