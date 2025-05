Voltaço lança aplicativo oficial para sócios-torcedores

O Volta Redonda lançou oficialmente, nesta semana, o aplicativo Sou Sócio, que pode ser utilizado em dispositivos móveis (smartphones, tablets, entre outros) e tem como objetivo estreitar a relação com seus sócios-torcedores.

A partir deste app, os sócios-torcedores terão acesso virtual a funcionalidades como: carteirinha de sócio, notícias e vídeos exclusivos sobre o clube, agenda de jogos e eventos, benefícios e promoções exclusivas, check-in no estádio nos dias de jogo diretamente pelo app, área financeira com extratos e pagamentos, palpites, quizzes e muito mais.

O aplicativo já está disponível nas lojas virtuais Google Play (para dispositivos com sistema operacional Android) e App Store (para dispositivos com sistema iOS).

O gerente de Comunicação e Marketing do Esquadrão de Aço, Mateus Soares, afirmou que, com o lançamento do app, o clube tem a intenção de facilitar procedimentos e estreitar o contato com seus sócios-torcedores.

“Nos últimos meses, a nossa equipe de Comunicação e Marketing vem trabalhando com muito empenho na criação deste aplicativo. Queremos, com ele, tornar mais simples alguns processos e ficar ainda mais próximos dos nossos sócios-torcedores, que merecem ter uma atenção melhor”, disse Soares, que convidou os torcedores e moradores da região a aderirem ao programa.

“Temos um programa de sócio-torcedor repleto de benefícios e com preços muito atrativos. Convido nossos torcedores e também os moradores da região Sul Fluminense a acessarem o site: https://www.eusouvoltaco.com.br/, conhecerem os nossos planos, baixarem o app e aderirem ao Sou Voltaço. O seu apoio ajudará o nosso clube a ficar cada vez mais forte”, completou o gerente.

Imagem: Divulgação/VRFC