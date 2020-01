A Prefeitura de Volta Redonda inicia nesta quarta-feira (dia 29), as obras de recomposição asfáltica de avenidas do bairro Retiro. A primeira via a receber o investimento de recuperação do asfalto e melhoria da sinalização será a Avenida Jaraguá. Em seguida, serão atendidas as avenidas Beira Rio, Paulista, Mineiros, Ceará e Goiás. O bairro Retiro foi muito prejudicado pelas fortes chuvas do começo do ano e terá R$ 2,5 milhões de melhorias nas suas principais vias que recebem um grande movimento de veículos no dia a dia.

Alternativa de trânsito

O prefeito Samuca Silva assinou no último sábado, dia 25, a Ordem de Serviço para o início das obras das avenidas do Retiro. Com o início das obras na Avenida Jaraguá, o trecho entre a Avenida Retiro e a Beira Rio funcionará em mão única, sentido Beira Rio. A rota alternativa é pela Avenida Laranjeiras.

Vale lembrar que outros bairros da cidade também receberão os investimentos de recomposição do asfalto previstos pelo Programa Orgulho de Volta, que vai alcançar um total de R$ 20 milhões.