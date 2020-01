No último domingo (dia 26), um homem foi assassinado com dez tiros em Angra dos Reis. A vítima é Horácio Barbosa Da Silva, de 43 anos. O homicídio aconteceu na Rua das Bromélias, no local conhecido como Casinhas do Bracuhy.

De acordo com a polícia, a vítima foi executada com uma dezena de tiros. A polícia não conseguiu identificar testemunhas do assassinato.