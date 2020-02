A Polícia Militar deteve na tarde desta terça-feira (dia 18) no Residencial Ingá II, no bairro Santa Cruz, três homens que estavam num Renault Sandero roubado em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio.

Os agentes do 28º Batalhão foram ao bairro quando receberam informações de que um veículo preto estava circulando pelo bairro com suspeitos de tráfico. A PM também recebeu relatos de que o carro seria o mesmo que foi utilizado em um a assassinato no bairro, no último dia 12.

A informação está sendo apurada pela Polícia Civil. Os três ocupantes do carro foram identificados. O condutor do veículo foi autuado por receptação e ficou preso. A identidade do suspeito não foi informada.