Uma mulher de 52 anos, que estava internada com suspeita de coronavírus, morreu na noite da sexta-feira no Hospital Escola da cidade. A informação foi divulgada em nota da prefeitura na manhã deste sábado (dia 4)

De acordo com o comunicado, a paciente, que possuía comorbidades, foi internada no último dia 26, com sintomas da gripe. Material para exame foi coletado, no entanto, antes do resultado chegar, a paciente faleceu.”Seguimos todo o protocolo e o material foi enviado para o Laboratório Estadual. Infelizmente a paciente veio a óbito nesta sexta-feira e o caso entrou para a estatística como morte suspeita do covid-19. A Secretaria Municipal de Saúde já comunicou a Secretaria Estadual de Saúde, solicitando agilidade no resultado do exame encaminhado, parta que possamos lançar uma nota oficial, divulgando o fato real”, afirma a nota.

Valença tem dois casos confirmados de coronavírus. Um dos pacientes foi curado e liberado do isolamento domiciliar. No outro, a paciente teve alta do hospital nesta semana e segue em isolamento domiciliar.

Morte também em Angra dos Reis

Em Angra dos Reis, na noite da sexta-feira (dia 4), a prefeitura informou a primeira morte com suspeita de coronavírus.

De acordo com Secretaria Municipal de Saúde, a paciente tinha 26 anos e possuía comorbidade (doenças pré-existentes). Ela foi atendida no Hospital Geral da Japuíba, onde deu entrada pela manhã com insuficiência respiratória.O material também foi colhido para análise. Foto: Divulgação