Uma mulher, aparentando ter entre 40 e 45 anos, foi atropelada na manhã desta quarta-feira (dia 8) no km 285 da BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), próximo ao trevo de acesso ao bairro Água Limpa, em Volta Redonda.

Ela foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada ao Hospital São João Batista com ferimentos graves. Ela sofreu um traumatismo craniano e lesões no tórax e no abdômen. No momento desta publicação, ela estava no centro cirúrgico da unidade hospitalar. Foto: Polícia Rodoviária Federal